Gündem O hainlere yargı tokadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

O hainlere yargı tokadı

FETÖ’nün askeri yargı yapılanması davasında mütalaa açıklandı. Aralarında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse’nin de olduğu 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığın ise FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Muharrem Köse
Muharrem Köse

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 21 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı Emin Yıldırım mütalaasında, FETÖ’nün siyasal gücü ele geçirme amacına ulaşmak için dini paravan olarak kullandığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin 15 Temmuz’da FETÖ’cü hâkim ve savcıları üst düzey komutanları tutuklamak için mesaide tuttuğu ortaya çıkmıştı

6 ASKERİ HAKİME DARBEDEN CEZA

Yıldırım, söz konusu davada yargılanan sanıkların, darbeciler tarafından hazırlanan “sıkıyönetim listesi”nde isimlerinin geçtiğine ve çeşitli kademelere atamalarının yapıldığına dikkat çekti. Yıldırım, daha sonra sanıklar hakkında talep ettiği cezaları açıkladı. Firari durumdaki sanıklar Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek’in dosyasının ayrılmasını isteyen savcı Yıldırım, 6 sanığın “darbe”, 13 sanığın ise “FETÖ üyesi olmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Açıklanan mütalaaya göre, o dönem Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri olan ve darbecilerin sözde atama listesinde “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” olarak yer alan eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ile Kaldırımcı’nın yerine “adli müşavir” olarak görevlendirilen eski Genelkurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

MAHKEMELERİ YÖNETECEKTİ

Darbe toplantılarına katıldığı belirtilen ve FETÖ’nün askeri yargı içeresindeki etkinliğini de yöneten kişi olduğu kaydedilen Köse, eğer darbe başarılı olsaydı sıkıyönetim askeri mahkemelerini yönetecekti. Yine darbecilerin ataması listesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı ve Ankara 2 No.’lu Sıkıyönetim Askeri Savcısı olarak görevlendirilen eski Hakim Albay Mehmet Oğuz Akkuş, İstanbul 1 No.’lu Sıkıyönetim Askeri Savcısı olarak görevlendirilen eski Hakim Albay Mehmet Ali Almış, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcısı ve Ankara 5 No.’lu Askeri Savcısı olarak görevlendirilen eski Hakim Yarbay Ali Müjdat Eski ile eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay Mehmet Emin Yapar da “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 13 sanığa ise FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hücre çöktü

  • Kahramanmaraş’ta FETÖ’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY’nin “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik kent merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan değişik meslek gruplarından 4’ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların farklı illerde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi. Evlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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