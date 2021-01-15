Gündem Oğlu tarafından sık sık dövülen adam iç kanamadan öldü
İSPARTA

​Oğlu tarafından sık sık dövülen adam iç kanamadan öldü

Oğlu tarafından sık sık dövülen adam iç kanamadan öldü

Isparta´nın Yalvaç ilçesinde, oğlu Reşit Can H.'nin (22) sık sık dövdüğü babası Mustafa H. (54), bugün sabaha karşı iç kanamadan yaşamını yitirdi. Reşit Can H. ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Hayatını kaybeden Mustafa H., 52 yaşındaydı.
Hayatını kaybeden Mustafa H., 52 yaşındaydı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Görgü Camii Mahallesi'nde oturan, alkol alışkanlığı nedeniyle tartıştığı oğlu Reşit Can H. tarafından sık sık dövüldüğü öne sürülen Mustafa H., dün, Uluborlu ilçesinde oturan kızı Mürşide D.'yi arayıp, gelip kendisini almasını istedi. Yalvaç'a gelen Mürşide D., kardeşi babasıyla görüşmesine izin vermeyince polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Mürşide D., kardeşinin hem babasını, hem aynı evde yaşayan babaannesini sık sık dövdüğünü söyledi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, savcının talimatıyla Reşit Can H.'yi gözaltına aldı. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa H. ise darp raporunun alınmasının ardından kızıyla birlikte Uluborlu'ya gitti.

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Mustafa H., bugün saat 00.50 sıralarında rahatsızlanınca kızı tarafından Uluborlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Mustafa H., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. İlk tespitlere göre iç kanama geçirdiği belirlenen Mustafa H.'nin kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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