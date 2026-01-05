Yeni Şafak
Öğrenci servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şarampole yuvarlanan servis minibüsünün sürücüsü ile 5 öğrenci yaralandı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinin Gözlüce Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü V.K.’nin kontrolünü kaybettiği öğrenci servisi şarampole yuvarlandı.

Takla atan servis minibüsünde sürücü ile 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.






