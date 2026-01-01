Yeni Şafak
Ünlü sanatçı Cahit Berkay Esenyurt'ta trafik kazası geçirdi

08:361/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
79 yaşındaki ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek restorana daldı.

Moğollar adlı müzik grubunun kurucu üyelerinden biri olan, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' şarkısının bestecisi Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kaza yaptı.


Ünlü müzisyen, aracıyla Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı.


Olayın ardından şok geçiren Cahit Berkay, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Berkay olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

#cahit berkay
#kaza
#esenyurt
