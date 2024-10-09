Öğrenciler deney yaparken öğreniyor: Esenler'de Bilim ve Uzay Şenliği başladı

Esenler Belediyesi, TÜBİTAK, Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Bilim Merkezi iş birliğiyle gerçekleşen “Bilim ve Uzay Şenliği”, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan açılış programıyla kapılarını açtı.

Açılış programına Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcıları Av. Ömer Çetinkaya ve Av. Aydın Polat, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç Dr. Murat Mücahit Yentür, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Programda, müzik öğretmenlerinden oluşan koro, sundukları müzik dinletisiyle kulakların pasını sildi.

Kültür merkezi bahçesine kurulan stantlarda ise öğrencilerin yaptığı birbirinden özgün projeler ilgiyle karşılandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin de seminer, söyleşi ve pek çok etkinlikle yer alacağı TÜBİTAK destekli “Bilim ve Uzay Şenliği” 12 Ekim’e kadar devam edecek.

"Güçlü olmak isteyen bilgi üretmek zorunda"

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı “Esenlerimizde 81. 326 tane öğrencimiz var. Birçok ilde belki bu kadar çok nüfus bulunmuyor. Öğrencilerimizin her biri, Türkiye’nin geleceğine ve ideallerine ilişkin büyük umudumuzdur. Dünyada çok büyük bir rekabet ve değişim yaşanıyor. Günümüzde artık rekabeti belirleyen unsurlar değişti. Şu an güçlü olmak isteyen bilgi üretmek zorundadır. Biz millet olarak kendimizi tarif ederken en önemli hasletimiz, tarih boyunca bağımsızlığımızdan ödün vermemiş olmamızdır. Bağımlı olmamak için kendi uçağınızı, gemimizi, teknolojinizi üretmelisiniz. Bu nedenle bizler bilime, bilgiye, teknolojiye seferber oluyoruz. Ciddi bir potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

"İlim, bilim ve teknoloji diğer milletler içinde öne çıkmamızı sağlayacak"

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya, yapılan işin çok kıymetli olduğunu belirterek “Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin ‘Oku’ olması, hemen hemen bütün dinlerin okumaya ve öğrenmeye teşvik etmesi aslında insan olarak yeryüzündeki maceramızın özeti gibidir. Bizim varlığımız ve bu varlığımızı devam ettirmemiz, diğer milletler içinde öne çıkmamızı sağlayacak ilim, bilim ve teknolojidir. Bizim toplum olarak bu konuda bir mesafe katettiğimiz doğrudur fakat hala çok mesafeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

"Geleceğin teknolojisini yakalamak vazgeçilmezimiz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise “Bugün çocukların neşesi ve ilgisi Esenler’e bir güneş gibi doğdu. Ülkemizin ve dünyamızın geleceği adına böyle bir güzelliğe şahitlik etmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Okullarımız, geleceği inşa ve ihya eden en büyük kurumlardır. Geleceğin teknolojisini yakalamak ve onları insani değerlerle donatmak, Türk milli eğitiminin vazgeçilmezidir. Bu çocuklarımızın merhamet, adalet ve şefkat temelli; aynı zamanda bilimi ve teknolojiyi yakından takip eden, bunu içselleştiren ve inovatif düşünebilen bir anlayışla yetişmesi için bu sene, 2024-2025 eğitim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlangıç yaptık. Bu müfredatın en önemli kısmı da bugün icra ediliyor” dedi.

"Proje, teknolojiyle bilim arasında iyi bir köprü kuracak"

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert de programda konuşmalarını gerçekleştirerek “Bu etkinlik için İstanbul genelinde bu yıl kabul edilen tek ilçeyiz. Bugün Esenler’de bilimin ve uzayın büyüleyici havasına kapılarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik, teknolojiye olan ilgiyi artırmak, gençlerimizin bilimsel düşüncelerini geliştirmek ve Milli Uzay Teknolojileri konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz proje, teknolojiyle bilim arasında iyi bir köprü kuracak ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusunda önemli bir farkındalık sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Amacımız öğrencilerimizin merak duygularını pekiştirmek"

Devran Kolejinde fizik öğretmeni olan Zafer Kurt, “4007 kapsamında, bugün okul öncesinden lise kademesine kadar tüm gençlerin bilime olan merakını artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bu, büyük bir şenlik. İkinci büyük etkinliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin olayın içinde olmaları ve ‘Neden, nasıl?’ sorularına cevap bularak merak duygularını pekiştirmeleridir. Öğrencilerin ilgisi de bizi mutlu ediyor” dedi.

"Deney yaparken yeni şeyler öğreniyorum"

Şehit Sait Ertürk Ortaokulundan 13 yaşındaki Esma Kaşkuş ise şunları kaydetti:

“Sınıf öğretmenimiz bu etkinliği bizlere haber verdi. Burada çok eğleniyoruz. Deneyler yapıyoruz ve bu bizim için çok faydalı bir etkinlik. Şu an kimyasal bir maddeyle çizimler yapıyoruz ve bu da bize anı olarak kalıyor. Buraya gelirken çok heyecanlıydım. Deney yaparken yeni şeyler öğrenmek beni çok iyi hissettiriyor.”

Farklı alanlarda 46 atölye düzenlenecek