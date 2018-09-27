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AYDİN

Aydın Nazilli'de öğretmen evdeki eşyaları balkondan attı

Öğretmenden akılalmaz hareket

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen öğretmen Cemile S.B. (38), 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyaları aşağıya attı. Kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak eve giren polis, Cemile S.B.'nin kendisine zarar vermesini engelleyip, sakinleştirerek hastaneye sevkini sağladı.

Haber Merkezi DHA
Evdeki eşyaları balkondan aşağı atan öğretmen, polislerce gözaltına alındı.
Evdeki eşyaları balkondan aşağı atan öğretmen, polislerce gözaltına alındı.

Eşinden bir süre önce boşanan ve daha önce Nazilil Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen Cemile S.B., bugün saat 09.30 sıralarında Ordu Caddesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp, eline geçirdiği mutfak malzemeleri ve çeşitli eşyaları aşağıya fırlatmaya başladı.

Komşuları durumu polise bildirdi

Olay yerine tedbir amacıyla 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce 2 kez aynı şekilde evdeki eşyaları sokağa fırlatan Cemile S.B.'yi ikna etmek için uzun süre çabaladı. Ancak, kadın ikna edilemedi.

  • Bunun üzerine polis, 5'inci kattaki eve kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdi. Cemile S.B.'yi kendisine zarar vermemesi için etkisiz hale getiren polis, sakinleşmesini sağladı. Bu sırada aşağıda hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yalnız yaşadığı öğrenilen öğretmen, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Cemile S.B., ifadesine başvurulmak üzere Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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