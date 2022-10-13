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YEREL GÜNDEM

Öğretmene ara tatilde umre

Diyanet'in, ara ve yarıyıl tatil dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlediği umre turları için başvurular başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmene ara tatilde umre
​Öğretmene ara tatilde umre.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları başvuruları başladı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 12 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 28 Ekim'e kadar alınacak. Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 22 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik 4 tur şeklinde düzenlenecek 7 günlük umre programları, 3 Aralık-19 Mart'ta yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Kontenjanların sınırlı olduğu ve taksit imkanının da sunulduğu umre programına başvurular, il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Umre programlarına yönelik bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ara dönem ve yarıyıl tatili dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize özel düzenleyeceğimiz umre turları için kayıt dönemi başladı." ifadelerini kullandı.

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