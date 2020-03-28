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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

OHAL Komisyonu ara vermedi: KHK'lılarla ilgili bazı davalar sonuçlandı

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası KHK’lar ile 125 bin 678’i ihraç, 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 126 bin 300 başvuru yapıldı. 22 Aralık 2017’den itibaren karar verme sürecine başlayan komisyon, söz konusu başvuruların 105 bin 100’ünü karara bağladı. 21 bin 200 başvurunun incelemesi ise devam ediyor. Komisyon, 27 aylık süre içerisinde başvuruların yüzde 83’ünü sonuçlandırmış oldu.

11 BİN 200 KABUL, 93 BİN 900 RET

  • Yirmiden fazla değerlendirme kriteri çerçevesinde başvuruları karara bağlayan komisyon, sonuçlandırdığı başvurulardan 93 bin 900’ünü reddetti. Komisyon, 11 bin 200 başvuruda ise “kabul” kararı vererek, başvurucuların kamu görevine iadesine sağladı. Ayrıca kabul kararlarından 57’sinin kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkin olduğu belirtildi. OHAL Komisyonu, geriye kalan 21 bin 200 başvuruyu bu yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Öte yandan, komisyona yapılan 126 bin 300 başvurudan 125 bin 360’ı gerçek kişi tarafından, yine 122 bin 715’i ise meslekten ihraç edilenler tarafından yapıldı. Ayrıca komisyona başvurusu bulunan 125 bin 360 gerçek kişinin yüzde 86’sı hakkında örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, örgüte yardım etme ve darbe suçlarından soruşturma ve davaları bulunuyor.

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