OHAL Komisyonu ara vermedi: KHK'lılarla ilgili bazı davalar sonuçlandı FETÖ’nün darbe girişimi sonrası KHK’lar ile 125 bin 678’i ihraç, 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

Osman Özgan 28 Mart 2020, 04:00 Yeni Şafak