​Öksüz’ü Yeşilköy imamı saklamış: Kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz diyerek para toplamışlar​

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Devamlı dualar ede ede bekledik

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, 'Asker köprüye çıktı ve silahlarını aldığı bilgisi geldi. Benim tabi kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var dedim. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmenin daha emniyetli olduğunu düşündüm. Çünkü pistleri de kapatabilirlerdi. Ama karar verilmişti' ifadelerini kullandı. Sümeyye Bayraktar ise, 'Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştikten sonra onların havayolunu kullanacağı kesinleştikten sonra bir yandan çok tedirginiz tabi uçakla da gelseler ayrı dert. Helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar ve çocuklar yanlarında. Daha Sadık Emin o zaman 1,5 yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Devamlı dualar ede ede bekledik. O yol herhalde hiç bitmek bilmedi' şeklinde konuştu.



