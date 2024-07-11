Oktar’ın cezası onandı

Yargıtay, Örgüt kurmak yönetmek, küçük yaştaki kızları alıkoymak, cinsel saldırı, kişisel verilerin kaydedilmesi gibi suçlardan tutuklanan Adnan Oktar ve gurubu hakkında nihai karar verdi. Sanıklara ceza yağdı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza alan Oktar şebekesi, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, verilen hapis cezalarının hukuka uygun olduğunu belirterek, aynı cezayı onadı. Karara itiraz eden örgüt avukatları, konuyu üst mahkeme olan Yargıtay’a taşıdılar. Eldeki delileri inceleyen, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu 215 kişi hakkında kararını verdi. Örgüt lideri Oktar hakkında, örgüt kurmak ve yönetmek, küçük yaştaki kızları alıkoymak, cinsel saldırı, kişisel verileni kaydedilmesi ve her örgüt üyesinin işlediği suçtan sorumlu olduğunu belirterek, daha önce verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı.