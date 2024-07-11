Oktar’ın cezası onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi elebaşı Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının tamamını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında verilen cezaları onadı.
KARAR VERİLDİ
Yargıtay, Örgüt kurmak yönetmek, küçük yaştaki kızları alıkoymak, cinsel saldırı, kişisel verilerin kaydedilmesi gibi suçlardan tutuklanan Adnan Oktar ve gurubu hakkında nihai karar verdi. Sanıklara ceza yağdı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza alan Oktar şebekesi, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, verilen hapis cezalarının hukuka uygun olduğunu belirterek, aynı cezayı onadı. Karara itiraz eden örgüt avukatları, konuyu üst mahkeme olan Yargıtay’a taşıdılar. Eldeki delileri inceleyen, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu 215 kişi hakkında kararını verdi. Örgüt lideri Oktar hakkında, örgüt kurmak ve yönetmek, küçük yaştaki kızları alıkoymak, cinsel saldırı, kişisel verileni kaydedilmesi ve her örgüt üyesinin işlediği suçtan sorumlu olduğunu belirterek, daha önce verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı.
DERS NİTELİĞİNDE
Mağdur avukatı olarak davada yer alan Avukat Eser Çömlekçioğlu “Tarihi bir kararla karşı karşıyayız dosyanın %90’ı onandı. Bu karar yüce Türk milletinin vicdanının tecellisidir Adnan Oktar ve çetesi, on binlerce yıl cezası Yargıtay’da artık tarihe gömülmüşlerdir bundan sonra ülkemizde küçük kız çocuklarına kadınlarına yönelik organize kötülüğün esamesi okunmayacaktır. Karar ders niteliğindedir” dedi.