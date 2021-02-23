​Okul alışverişi e-ticarete kaydı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve e-ticaret platformu PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 1 Mart’ta açılacak okullar öncesinde okul alışverişlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Çevikoğlu, “Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 60’a yakın artış yaşandığını görüyoruz” dedi.

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ENSTİTÜNÜN ÜRETTİĞİ MASKELER REVAÇTA

Pandemi nedeniyle temassız alışveriş modelinin tercih edildiğini kaydeden Çevikoğlu, “Bu yıl artan talep ile birlikte e-ticaret alanında yaklaşık 3 milyar liralık bir okul alışverişi gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Çevikoğlu, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra hijyen ürünlerinin de yoğun rağbet gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Aileler çocuklarını maske ve dezenfektan gibi ürünlerle okula gönderecek. Bu nedenle özellikle MEB’e bağlı olgunlaşma enstitülerinin yalnızca bizim platformumuzda satılan çocuk maskelerine yoğun talep var. Maskeler çocukların salgına adaptasyonunu düşünerek yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat edilerek hazırlandığı gibi, hayvan, uzay, iş makinesi figürlerinin de yer aldığı maskeler gözlük kullanan çocuklara göre ise özel olarak tasarlanıyor.”

Çevikoğlu, salgının başında online eğitime geçişlerin başlamasıyla birlikte tablet satışlarında da yükseliş gördüklerini ifade etti.

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Eğitimde kademeli takvim

Halihazırda köy okulları ve ana okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart’tan itibaren de ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar ders başı yapacak. Yine aynı tarihte mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulamalı eğitimler yüz yüze tüm sınıf seviyelerinde başlanacak. Diğer kademelerde ise salgının seyrine göre adım atılacak.