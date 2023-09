Okul kantininde ‘anne yemeği’

2005 tarihinden beri kantin işlettiğini anlatan Karataş, “Çocukların en güzel ve sağlıklı şekilde beslenmesini istedim. Yaptığım ürünlerin de talep görmesiyle bu şekilde üretim yapmaya başladım. Önce poğaça ve kekle başladım. Şu an çorba, tavuklu pilav gibi 18 çeşitten fazla yiyecek yapıyorum. Velilerden de çok güzel talepler geldi. Sabah işe giden veliler bile gelip iş yerlerine yaptıklarımdan almaya başladı.” dedi. Sağlık sorunuyla ilgili geçirdiği operasyona rağmen hafta başında okula gelerek aynı tempoda çalışmaya devam eden Karataş, “Ben her gece 3.45’te uyanıyorum. 4 itibarıyla okulda oluyorum. Çocuklar gelene kadar üretimimi yapmaya başlıyorum. Her şeyi tek başıma kendim yapıyorum benden başka kimsenin eli o yiyeceklere dokunmuyor.” ifadelerini kullandı.