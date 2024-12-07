Okul kıyafeti 4 yıl boyunca değişmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.





FORMALAR OKULUN SİTESİNDE YAYINLANACAK

Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayınlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek. Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek. Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu değişiklik, Türkiye genelinde bakanlığa bağlı okullarda uygulanacak kılık ve kıyafet politikalarını standartlaştırmayı, öğrenciler arasındaki eşitliği pekiştirmeyi ve velilere ekonomik anlamda destek olmayı hedefliyor.





Eğitimde başarı Avrupa'yı geride bıraktı

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye, tüm sınıf düzeylerinde (4'üncü sınıf ve 8'inci sınıf) ve alanlarda (matematik ve fen bilimleri) başarı puanını 2019'a kıyasla artırdı. TIMSS 2023’te tüm sınıf düzeyleri ve alanlarda en fazla puan artışı gösteren ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer aldı. 4'üncü sınıf matematik alanında başarı puanını 30 puan artırarak en fazla puan artışı gösteren ülke oldu. Fen bilimleri alanında da 4'üncü sınıfta başarı puanını 44 puan artırarak en fazla puan artışı gösteren ülke yine Türkiye oldu. 8'inci sınıf matematik alanında başarı puanını 13 puan artıran Türkiye en fazla puan artışı gösteren 4'üncü ülke oldu ve yine 8'inci sınıf fen bilimleri alanında başarı puanını 15 puan artırarak en fazla puan artışı gösteren 2'inci ülke konumuna erişti. Öte yandan birçok Avrupa ülkesinin başarı puanlarında ve öğrenci performansında önceki yıllara kıyasla düşüş yaşanırken özellikle Fransa, Almanya ve İspanya, birçok ülkenin gerisinde kaldı. Eğitim uzmanı Aidan Clerkin, Türkiye’nin Avrupa'da en iyi sonuçları elde eden ülkeler arasında yer aldığını söyledi.



