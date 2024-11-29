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Okul servis araçlarına yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte alınan kararlar

Okul servis araçlarına yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte alınan kararlar

09:4429/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
AA
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Okul servis araçlarına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.
Okul servis araçlarına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.

Okul servis araçlarına yönelik değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, taşıtların yaş şartını sağlama koşulunda esneklik getirildi. Sözleşme süresi içinde yaş sınırını aşan araçlar, mevcut eğitim-öğretim yılı sona erene kadar çalışmaya devam edebilecek.

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak yaş şartını haiz taşıtlardan sözleşme süresi içerisinde yaş şartını kaybedenler, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresini aşmamak koşuluyla çalışmaya devam ettirilebilecek.


En az 5 yıllık sürücü belgesi olacak

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak. Büyükşehir belediyesi olan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararı ile zorunlu tutulması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi bulunacak.


İç ve dış kamera zorunluluğu

Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma, araçlarda iç mekanı gösteren şeffaf cam dışında cam kullanılamaz şartı, 2017 ve öncesi modeller için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.




#İçişleri Bakanlığı
#Okul Servis Araçları Yönetmeliği
#Resmi Gazete

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