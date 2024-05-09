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Okul müdürüne veda

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan (74) son yolculuğuna uğurlandı.

Şahin Şen
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:45 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlandı.
Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Oktugan'ın ailesi, MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Müdür Oktugan gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan müdür Oktugan'ı öldüren lise öğrencisi Y.K tutuklandı. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Y.K. “Disiplin suçunu konuşmak için gelen anneme küfür etti. Bu durumu kendime yediremedim" dedi.

4 Mayıs'ta 10 bin TL'ye silah alan Y.K. ifadesinde, Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu dirseğini kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 tane mermim vardı. İkisi de karnına geldi" diye konuştu.



#Cinayet
#Saldırı
#Okul Müdürü
#İbrahim Oktugan
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