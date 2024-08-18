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Okulda deneme sınavına son

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda liselere kadar deneme sınavı yapılmasını yasakladı. Böylece il, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin erkenden yarışa sokulması ve sınav stresi yaşamaları engellenecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 04:13 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tüm illerde uygulamaya yönelik yeni bir genelge yayımladı. Bu model, öğrencilere zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla kapsamlı bir eğitim yaklaşımı sunacak.


EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Eğitici eğitimleri, öğretmenlerin 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Bu eğitimler, modelin uygulanacağı sınıf düzeyindeki öğretmenler için teorik ve uygulamalı olarak planlanacak. Diğer sınıf düzeylerindeki öğretmenlere yönelik eğitimler, ara tatilde il milli eğitim müdürlüklerince branş temelli olarak yapılacak ve en fazla 50 kişilik gruplar halinde düzenlenecek.


STRESE GİRMEYECEKLER

MEB geçtiğimiz yıl ilkokullarda sınavı kaldırmıştı. Ancak çocuklarının sınav yarışından geri kalmasını istemeyen veliler sebebiyle, 1’inci sınıftan itibaren deneme sınavları yapılmaya devam ediyordu. Bakanlık yeni aldığı kararla 1'inci sınıftan liseye başlangıca kadar deneme sınavlarının yapılmasını yasakladı. Sınıf içi ölçme faaliyetleri, bilgi ve beceri düzeylerini ölçmenin yanı sıra öğrenme eksiklikleri ve eğilimlere dair veri oluşturacak şekilde planlanacak. İl, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavları ile öğrenciler yarışa sokulurken, sınav stresi de onlar için erken yaşlarda başlıyordu. Yeni uygulama ile bunun önüne geçilecek.


YARIŞ OLMAYACAK

Bakanlık tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak yeni müfredata ilişkin yayımlanan genelgede ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak, onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.


#eğitim
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#deneme
#lise
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