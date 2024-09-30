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Okulu uzayan üniversiteli KYK’da kalabilecek

Okulu uzayan üniversiteli KYK’da kalabilecek

Mehmet Güney
04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Üniversiteden mezun olamayıp, sene uzatan öğrencilere devlet yurtlarında barınma olanağı geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında ilk yerleştirmede yüzde 91 rakamına ulaşılırken sonraki günlerde oran yüzde 94’e çıktı. Yerleştirmeler yedeklerden devam ederken okulunu uzatan ancak yurtta barınma süresini tamamlayan öğrencilerin durumuna da çözüm aranıyor. Edinilen bilgilere göre, KYK’larda yerleştirmede daha yüksek oranlara çıkılması sonrasında bu öğrencilerin durumu ile ilgili de adım atılması gündeme gelecek.


SİGORTALI ÇALIŞANA YOK

Bu kapsamda okulunu uzatan ama bir yerde çalışmayan öğrencilerin KYK yurtlarında barınmasına izin verilecek. Ancak bunla ilgili şartlar da olacak. Öğrencinin çalışmak için sene uzatmasını kabul etmeyecek sistemde, özellikle büyük şehirlerde çalışmak için şehrine geri dönmek istemeyen öğrenciler tespit edilecek. Öğrenim süresinden sonra kalmak isteyen gençlerin herhangi bir yerde çalışmaması gerekecek. SGK aracılığı ile öğrencinin, sigorta girişi olup olmadığına bakılacak.


BARINMA AYNI YEMEK ÜCRETLİ

Misafir öğrenci statüsünde kalacak gençler yeniden KYK’lara başvuru yapacak. KYK’larda kalması durumunda diğer öğrencilerle aynı ücreti ödeyecek. Yurtta çıkan yemek için ise öğrenciler ücret ödeyecek. Düzenlemenin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.




#kyk
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#eğitim

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