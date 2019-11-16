Gündem Öldüreceğim diye tehdit etti
POLİTİKA

Öldüreceğim diye tehdit etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahte senet davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Yavaş, ortada suç olmadığını ileri sürerek, beraat kararı verilmesini istedi. Necmettin Kesgin ise, “Yavaş seni hapse attırıp öldürteceğim diyerek tehdit etti” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yargılandığı ‘senet’ davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya, geçtiğimiz celse yurt dışında bulunması nedeniyle duruşmada hazır olmayan Yavaş ile katılan Necmettin Kesgin ve avukatları katıldı. Sanık Yavaş, savunmasında, “suç makinası” dediği Necmettin Kesgin’in kendisine iftira attığını iddia etti. Yavaş, ortada suç olmadığını ileri sürerek, beraat kararı verilmesini istedi. Necmettin Kesgin ise Yavaş’ın kendisine karşı pek çok suç işlediğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

SÜREKLİ TEHDİT MESAJLARI

Yavaş’ın kendisini sürekli mesajlarla tehdit ettiğini ileri süren Kesgin, “Diplomanı iptal ettireceğim, barodaki stajını yakacağım, seni hapse attırıp öldürteceğim diyerek tehdit etti” dedi. Bunun üzerine sanık avukatları, Kesgin’in yargılama konusu dışına çıktığı savunarak itirazda bulundu. Mahkeme Başkanı ise yargılamaya konu 13 Şubat 2015 ile 3 Haziran 2015 tarihleri arasındaki mesajlara ilişkin beyanlarda bulunması için uyarıda bulundu.

Gazetecilere çirkin saldırı

  • Verilen arada Yavaş, kendisini görüntülemek isteyen bazı basın mensuplarına “Çekme kardeşim” diye çıkıştı. Yavaş’ın koruması olmadığı öğrenilen bazı sivil kişiler ise davayı takip eden basın mensuplarına sözlü ve fiziki müdahalede bulundu.

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