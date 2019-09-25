Gündem Öldürülen bedensel engelli kadın da şiddet mağduruymuş
ANTALYA

Öldürülen bedensel engelli kadın da şiddet mağduruymuş

Öldürülen bedensel engelli kadın da şiddet mağduruymuş

Antalya'da dün evinde bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli kadının, olaydan kısa süre önce mahalle muhtarına yaşadığı şiddeti ve sıkıntıları anlattığı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Çevresinde yardımseverliğiyle tanınan ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin peşinde koştuğu için "iyilik meleği" diye adlandırılan kadının mektubunda, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşinin ve kayınbiraderinin kendisine uyguladığı şiddete dair ifadeler yer alıyor. Tek hayali oğlunu okutmak olan İnan B'nin mektubunda "Evliliğim boyunca 8 yıl şiddet gördüm. Ağır bir ameliyat geçirdikten sonra eşim şiddet uygulamamaya başladı. Kendi adıma kredi çektik, arabayı aldık. Arabanın devrini kocam kendi üstüne aldıktan sonra kaçtı" ifadeleri yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Antalya'da öldürülen bedensel engelli kadın, yaşadığı şiddeti yazdığı mektupta anlatmış.
Antalya'da öldürülen bedensel engelli kadın, yaşadığı şiddeti yazdığı mektupta anlatmış.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün evinde bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli kadının, olaydan kısa süre önce mahalle muhtarına yaşadığı şiddeti ve sıkıntıları anlattığı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen İnan B, 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli oldu. İnan B, olaydan iki yıl sonra evlenerek Antalya'ya yerleşti. Evlendikten bir yıl sonra oğlu Y.B'yi dünyaya getiren İnan B, bedensel engelli olmasına rağmen kapı kapı dolaşıp el ilanı dağıttı, küçük temizlik işlerine giderek evinin geçimini sağladı.

AA
Antalya'da yaşayan bedensel engelli İnan B. bıçaklanarak öldürüldü.

'İyilik meleği'nin en büyük hayali çocuğunu okutmaktı

Çevresinde yardımseverliğiyle tanınan ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin peşinde koştuğu için "iyilik meleği" diye adlandırılan İnan B'nin en büyük hayali, çocuğunun iyi bir eğitim alması oldu. İnan B, zorlu bir hayat sürmesine rağmen oğlunun sevgisiyle hayata dört elle sarıldı.

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İnan B'nin, olaydan iki hafta önce mahalle muhtarı Mehmet Köksal'a hayat hikayesinin yazılı olduğu bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. 45 yaşında katledilen kadının mektubunda, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B'nin kendisine şiddet uyguladığına dair ifadeleri de yer alıyor.

AA
İnan B.'nin yaşadığı şiddeti ve sıkıntıları anlattığı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

"Kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin peşindeydi"

Muhtar Köksal'ın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği teslim ettiği mektupta, İnan B. hayat hikayesini şu cümlelerle anlattı:

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"Oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Evliliğim boyunca 8 yıl şiddet gördüm. Ağır bir ameliyat geçirdikten sonra eşim şiddet uygulamamaya başladı. Düzeldi sandım. Kendi adıma kredi çektik, arabayı aldık. Arabanın devrini kocam kendi üstüne aldıktan sonra kaçtı. Arabanın bütün borçları üstüme kaldı. Malulen emekli olduğum için maaşıma da banka el koydu. Eşimin ağabeyi de şantaj yapmaya başladı.

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Kocamdan anlaşmalı boşanmazsam borçları ödetmeyeceğini söyledi. Dediğini de yapıyor ve borçları ödetmiyor. Evden çıkmam için bana baskı yapıyor. Elektrik ve su saatini üzerime aldığım için boğazımı sıkarak beni öldürmeye çalıştı ve sürekli tehdit ediyor, 'senin kemiklerini kırmadığıma çok pişmanım' diyor. Eşim de çocuğumla beni sıkıntılarla ortada bırakıp bir lokma ekmeğe muhtaç etti. Eşimin abisi beni daha hala evden atmaya çalışıyor. Oğlumun ve benim sağlık sorunlarımız hala devam ediyor."

AA
Çevresinde yardımseverliğiyle tanınan ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin peşinde koştuğu için 'iyilik meleği' diye adlandırılan İnan B'nin en büyük hayali, çocuğunun iyi bir eğitim alması oldu.

"Annelik vazifemi sonuna kadar yapacağım"

Muhtar Köksal, İnan B'nin mahallede çok sevilen biri olduğunu söyledi.

Engelli kadının mahalledeki herkesin yardımına koştuğunu anlatan Köksal, "Günde kazanacağı 30-40 lira için çaba gösteriyordu. Eşi kredi çektirip gitmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır tek başına yaşıyordu. Kendini tamamen çocuğuna adamıştı. Hayali çocuğunu okutmaktı. Çocuğu için ayakta durmaya çalışıyordu. Mücadeleci bir kadındı. Kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmenin peşindeydi. Mahalledeki yaşlıları üç tekerlekli engelli aracına bindirip sağlık ocağına götürürdü." diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden Ramazan Yörük, İnan B'nin herkesle iyi anlaştığını, tek hayalinin çocuğuna güzel bir gelecek kurmak olduğunu dile getirdi.

Mahalleli olarak zaman zaman komşularına uyarılarda bulunduklarına değinen Yörük, "(Şiddet görme. Zorluklar yaşıyorsun. Ağabeylerinin yanına git) uyarılarına (Çocuğum için evimden bir yere gitmem. Annelik vazifemi sonuna kadar yapacağım.) karşılığını veriyordu." dedi.

AA
45 yaşında katledilen kadının mektubunda, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B'nin kendisine şiddet uyguladığına dair ifadeleri de yer alıyor.

"Herkese yardım etmeye çalışıyordu"

Rabia Yörük de İnan B'ye "iyilik meleği" dediklerini söyledi. İnan B'nin yardımsever birisi olduğunu belirten Yörük, "Eski bir engelli bisikleti vardı. Pazara giden yaşlıların poşetlerini taşırdı. Yaşlıları istediği yere bırakırdı. Hiç yakınmadan, severek yardım ederdi. Hep güler yüzlüydü. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Şerafettin Gönen de kendisi yardıma muhtaç olmasına rağmen herkese yardım etmeye çalışan komşularını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Demircikara Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, dün sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istemişti. Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, kadının eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B'yi gözaltına almıştı.

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