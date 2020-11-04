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İZMİR

​Ömrün uzun olsun Ayda ​

Ömrün uzun olsun Ayda

İzmir’de enkazdan 91 saatin ardından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin Türkiye’ye mutluluk yaşattı. Rıza Bey Apartmanı’nda 3. kata kadar inen ekipler, Ayda’nın çığlığını duyunca adeta iğne ile kuyu kazarak minik kıza ulaştı. Ayda, 3 yaşındaki Elif’in ardından herkesin yüreğini ısıttı.

Aybike Eroğlu Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ayda’nın ses vermesi üzerine kritik dakikalar başladı. Önce tüm araçlar durdurulup sessizlik sağlandı. Ekipler ‘Kimse varmı?’ diye bağırdı. Ayda “İyiyim ben” karşılığını verdi. Ardından önce minik elleri görünen Ayda, hassas bir çalışma sonucu alkış tufanı içinde enkazdan çıkarıldı. Ayda, ne yemek istersin sorusuna “Köfte ve ayran” cevabını verdi. Ayda’nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Ayda’nın ses vermesi üzerine kritik dakikalar başladı. Önce tüm araçlar durdurulup sessizlik sağlandı. Ekipler ‘Kimse varmı?’ diye bağırdı. Ayda “İyiyim ben” karşılığını verdi. Ardından önce minik elleri görünen Ayda, hassas bir çalışma sonucu alkış tufanı içinde enkazdan çıkarıldı. Ayda, ne yemek istersin sorusuna “Köfte ve ayran” cevabını verdi. Ayda’nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye, güne İzmir’den gelen ümit dolu bir haberle başladı. Doğanlar Apartmanı’nda 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif’in ardından bir müjde de Rıza Bey Apartmanı’ndan geldi. 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra sağ kurtarıldı.

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ÜÇÜNCÜ KATTA BULUNDU

  • İzmir’deki depremin ardından geçen günlere rağmen 6 bin kişinin eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelen en ufak bir sesi bile değerlendiren ekipler iğne ile kuyu kazıyor. Dün sabah saatlerinde Rıza Bey Apartmanı’nda üçüncü kata kadar inen ekipler bir çığlık duydu.

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Ayda’ya müdahale eden ekipte yer alan Çanakkale UMKE personeli Semih Tufan, duygularını şöyle anlattı: “Hastaya ulaşıldı bilgisi geldi biz de anında müdahaleye gittik. İlk önce oksijen takabiliyorduk. Damar yolu için bir kolun uzunluğu vardı ama bizim için yetersizdi. Sonra kol uzunluğunu sağladık, damar yolunu açtık. Boyunluğunu taktık, baş boyun tespitini sağladıktan sonra boyunluğunu taktık. Bizden ilk istediği şey ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarlayıp serumunu taktık. Başlarda korkuluydu, AFAD müdürümüzün elini hiç bırakmadı. Sanki enkazdan kurtarılmamış gibiydi. Gayet iyiydi, hiç ağlamadı. Sürekli temkinli bir şekilde diyalog kurduk.”

İYİYİM BEN!

  • Tüm araçlar durdurulduktan sonra ekipler “Kimse var mı?” diye bağırdı. Ayda “İyiyim ben” diye bağırdı. Minik kız “Adın ne?” sorusuna “Ayda ben” cevabını verdi. Ekiplerin “Hareket edebiliyor musun?” sorusuna ise Ayda minik elini kaldırarak karşılık verdi.

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Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda

ÇIKINCA ANNESİNİ SORDU

  • Ardından ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ulaştı. Önce sağlık ekipleri müdahale etti, sonra ekipler çalışmaya hız vererek Ayda’yı bulunduğu yerden çıkardı. Ayda’nın çıkarıldığı dakikalarda Rıza Bey Apartmanı etrafında alkış ve gözyaşı tufanı koptu. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda’nın ambulansa götürülürken “Anne” diye seslendiği de görüldü.

Minik Ayda'nın annesinden acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
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Minik Ayda'nın annesinden acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

KÖFTE VE AYRAN İSTEDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderken sağlık personelleriyle konuşan minik Ayda, yemek yemek istediğini söyledi. Sağlık personelinin “Ne yemek istersin?” sorusuna minik Ayda, “Köfte ve ayran” yanıtını verdi.

91 saat sonra enkazdan kurtarılan dünya tatlısı Ayda'nın hastaneden ilk fotoğrafları
GÜNDEM
91 saat sonra enkazdan kurtarılan dünya tatlısı Ayda'nın hastaneden ilk fotoğrafları

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
OYNAT 00:52
Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.


SEN ÇOK TATLI BİR KIZSIN

  • Köfte ve ayran isteyen Ayda’ya sağlık çalışanı, “Şimdi söylüyoruz babana da, babanla beraber gelecek. Amcan da burada” dedi. Öte yandan görüntüde, sağlık görevlisinin Ayda’ya sık sık bir yerinin acıyıp acımadığını sorduğu ve “Ayda, sen çok tatlı bir kızsın” diyerek küçük kıza moral verdiği görüldü.
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