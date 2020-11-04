​Ömrün uzun olsun Ayda ​

Türkiye, güne İzmir’den gelen ümit dolu bir haberle başladı. Doğanlar Apartmanı’nda 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif’in ardından bir müjde de Rıza Bey Apartmanı’ndan geldi. 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra sağ kurtarıldı.
ÜÇÜNCÜ KATTA BULUNDU
- İzmir’deki depremin ardından geçen günlere rağmen 6 bin kişinin eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelen en ufak bir sesi bile değerlendiren ekipler iğne ile kuyu kazıyor. Dün sabah saatlerinde Rıza Bey Apartmanı’nda üçüncü kata kadar inen ekipler bir çığlık duydu.
İYİYİM BEN!
- Tüm araçlar durdurulduktan sonra ekipler “Kimse var mı?” diye bağırdı. Ayda “İyiyim ben” diye bağırdı. Minik kız “Adın ne?” sorusuna “Ayda ben” cevabını verdi. Ekiplerin “Hareket edebiliyor musun?” sorusuna ise Ayda minik elini kaldırarak karşılık verdi.
ÇIKINCA ANNESİNİ SORDU
- Ardından ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ulaştı. Önce sağlık ekipleri müdahale etti, sonra ekipler çalışmaya hız vererek Ayda’yı bulunduğu yerden çıkardı. Ayda’nın çıkarıldığı dakikalarda Rıza Bey Apartmanı etrafında alkış ve gözyaşı tufanı koptu. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda’nın ambulansa götürülürken “Anne” diye seslendiği de görüldü.
KÖFTE VE AYRAN İSTEDİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderken sağlık personelleriyle konuşan minik Ayda, yemek yemek istediğini söyledi. Sağlık personelinin “Ne yemek istersin?” sorusuna minik Ayda, “Köfte ve ayran” yanıtını verdi.
SEN ÇOK TATLI BİR KIZSIN
- Köfte ve ayran isteyen Ayda’ya sağlık çalışanı, “Şimdi söylüyoruz babana da, babanla beraber gelecek. Amcan da burada” dedi. Öte yandan görüntüde, sağlık görevlisinin Ayda’ya sık sık bir yerinin acıyıp acımadığını sorduğu ve “Ayda, sen çok tatlı bir kızsın” diyerek küçük kıza moral verdiği görüldü.