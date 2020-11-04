​Ömrün uzun olsun Ayda ​

Ayda’ya müdahale eden ekipte yer alan Çanakkale UMKE personeli Semih Tufan, duygularını şöyle anlattı: “Hastaya ulaşıldı bilgisi geldi biz de anında müdahaleye gittik. İlk önce oksijen takabiliyorduk. Damar yolu için bir kolun uzunluğu vardı ama bizim için yetersizdi. Sonra kol uzunluğunu sağladık, damar yolunu açtık. Boyunluğunu taktık, baş boyun tespitini sağladıktan sonra boyunluğunu taktık. Bizden ilk istediği şey ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarlayıp serumunu taktık. Başlarda korkuluydu, AFAD müdürümüzün elini hiç bırakmadı. Sanki enkazdan kurtarılmamış gibiydi. Gayet iyiydi, hiç ağlamadı. Sürekli temkinli bir şekilde diyalog kurduk.”