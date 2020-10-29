Ona ümmet olmak onurumuzdur

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili, dün tüm yurtta dualarla idrak edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle camilere sınırlı sayıda kişi alınırken selatin camilerden yapılan canlı yayınlar, kandil gününü evlerinde idrak eden Müslümanlarla buluştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camisi’nde yapılan özel yayında dua etti. Ayrıca, Mevlit Kandili, 86 yıl aradan sonra ilk kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nden eda edildi. Program, Esenler Belediyesi’nin Şehir Ekranı sitesinde canlı olarak yayınlandı. Hazreti Muhammed’in dünyayı teşrifi dolayısıyla Rebiülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlit Kandili sadece Türkiye’de değil, tüm Müslüman aleminde coşkuyla kutlandı. Japonya’nın başkentindeki Tokyo Camisi’nde eda edilen yatsı namazı sonrası İmam Muhammet Rıfat Çınar, Kur’an-ı Kerim okudu ve cami cemaatine vaaz verdi.

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ERBAŞ’TAN KANDİL MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kandil dolayısıyla yayınladığı mesajında, Hz. Muhammed’in yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği karanlık bir dönemde, Peygamberin adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif ettiğini belirtti. Dünyanın yeniden bir cahiliye girdabına doğru sürüklenmekte olduğunu işaret eden Erbaş, “Savaşlar, zulümler ve haksızlıklar yine yeryüzünün huzur ve barışına kastetmektedir. Çocuklar, kadınlar, yetimler ve kimsesizler, yine ihmal, istismar ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Diğer yandan, aklını ve vicdanını kaybeden bir takım kişi ve gruplar, insanlığın kurtuluş umudu olan İslam’a ve Müslümanlara saldırmakta, özellikle Avrupa’da ahlaktan, insaftan, edepten yoksun bir şekilde İslam’ın muazzez elçisine saygısızlık yapılmakta, sorumsuz ve basiretsiz söylemlerle camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz, ırkçı terör guruplarının hedefi haline getirilmektedir. Halbuki bugün dünya, Peygamber Efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkelerini aramaktadır.” ifadelerini kullandı. Erbaş, “Bu sebeple Peygamber Efendimize ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler, bütün bu saldırılar karşısında güçlü bir duruş ortaya koymak, dünyayı, İslam’ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için daha çok gayret göstermek zorundayız. Bu itibarla Mevlid-i Nebi’yi, bir tefekkür vesilesi kılalım” dedi.