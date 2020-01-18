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POLİTİKA

Onbinler uğurladı

Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye Tel Abyad’daki bombalı saldırıda şehit olan Binbaşı Şevket Tombul Eskişehir’de, Teğmen Sinan Bilir Tokat’ta, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı Şanlıurfa’da toprağa verildi. Onbinlerin katıldığı cenaze törenlerinde gözyaşı sel olurken, teröre lanet yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze törenlerinde gözyaşı sel olurken, teröristlere lanet yağdı.
Cenaze törenlerinde gözyaşı sel olurken, teröristlere lanet yağdı.

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde, ‘Barış Pınarı Harekatı’ bölgesinde, PKK/YPG’li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan askerler ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 asker, memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

Şevket Tombul - Sinan Bilir - Mustafa Alpaklı

ŞANLIURFA’DA ASKERİ TÖREN

Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi, Şanlıurfa’daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Havaalanı’nda Bilir’in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi’ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
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Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.


GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir’in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Bilir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNLER UĞURLADI

Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24) cenazesi ise, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cuma namazındın ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

BİNBAŞI’YA SON GÖREV

Sait Miyanyedi

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Tolga Kaplan

Piyade Binbaşı Şevket Tombul ise Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi (25), memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Tolga Kaplan ise Mersin’de toprağa verildi.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


Devlet omuzladı

Çağrı Toptaş

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş’ın cenazesi Ankara’da toprağa verildi. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk Toptaş’ın oyuncak kamyonuyla oynaması dikkati çekti. Toptaş’ın naaşı Cebeci Şehitliği’ne defnedildi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve bazı milletvekilleri, vatandaşlar ile yetkililer katıldı.

Hakurk’tan acı haber

  • Irak’ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için girilen çatışmada sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak şehit oldu. MSB’den yapılan açıklamada, ‘Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, hastanede şehit olmuştur’ denildi.

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