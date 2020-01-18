Onbinler uğurladı

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde, ‘Barış Pınarı Harekatı’ bölgesinde, PKK/YPG’li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan askerler ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 asker, memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

Şevket Tombul - Sinan Bilir - Mustafa Alpaklı

ŞANLIURFA’DA ASKERİ TÖREN

Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi, Şanlıurfa’daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat’a getirildi. Tokat Havaalanı’nda Bilir’in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi’ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir’in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Bilir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİNLER UĞURLADI

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Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24) cenazesi ise, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cuma namazındın ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

BİNBAŞI’YA SON GÖREV

Sait Miyanyedi

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Tolga Kaplan

Piyade Binbaşı Şevket Tombul ise Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi (25), memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Tolga Kaplan ise Mersin’de toprağa verildi.

Devlet omuzladı

Çağrı Toptaş

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş’ın cenazesi Ankara’da toprağa verildi. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk Toptaş’ın oyuncak kamyonuyla oynaması dikkati çekti. Toptaş’ın naaşı Cebeci Şehitliği’ne defnedildi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve bazı milletvekilleri, vatandaşlar ile yetkililer katıldı.

Hakurk’tan acı haber