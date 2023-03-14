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Öncelik milletimiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı’nı genişletme trafiği AK Parti ile HÜDA PAR arasında sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, iadeiziyarette bulunduklarını belirterek, “Yeniden güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Cumhurbaşkanı’mıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Yapıcıoğlu ise “Görüşmelerde bir pürüz yok. Devam ediyor. Son noktayı koymuş değiliz. Açıklamaların gecikmesi, gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar olarak algılanmasın. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatini sonuca ulaştırmaktır. Şimdiye kadarki süreçte pürüz ya da anlaşılmayan nokta yok. Müzakereler devam edecek. Önümüzdeki günlerde bizim de AK Parti’ye bir ziyaretimiz olacak” dedi. HÜDA PAR 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteleyeceklerini açıklamıştı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Altılı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemez

Altılı Masa'nın ekonomik vaatlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kur Korumalı Mevduat sisteminin uygulamadan kaldıracağına yönelik vaatle ilgili, "Buradaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, altılı masanın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır" dedi. Altılı masanın, uygulayacağını vaat ettiği yüksek faiz politikasına bağlı artan faiz harcamaları nedeniyle sosyal harcamalardan kesinti yapacağını anlatan Canikli, "Yani altılı masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir. Emekli maaşlarının ve hatta memur maaşlarının ödenmemesi tehlikesi geçmişte de gündeme gelmiştir" ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#HÜDA PAR
#Cumhur İttifakı
#Numan Kurtulmuş
1 saat önce
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Öncelik milletimiz
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