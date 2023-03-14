Öncelik milletimiz

Cumhur İttifakı’nı genişletme trafiği AK Parti ile HÜDA PAR arasında sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, iadeiziyarette bulunduklarını belirterek, “Yeniden güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Cumhurbaşkanı’mıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Yapıcıoğlu ise “Görüşmelerde bir pürüz yok. Devam ediyor. Son noktayı koymuş değiliz. Açıklamaların gecikmesi, gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar olarak algılanmasın. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatini sonuca ulaştırmaktır. Şimdiye kadarki süreçte pürüz ya da anlaşılmayan nokta yok. Müzakereler devam edecek. Önümüzdeki günlerde bizim de AK Parti’ye bir ziyaretimiz olacak” dedi. HÜDA PAR 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteleyeceklerini açıklamıştı.