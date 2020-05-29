Ordu Valisi Yavuz'dan korkutan açıklama: Sorumsuz davranış sebebiyle pozitif vakalar arttı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kovid-19 salgınının Ordu'daki son durumu" konulu değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, salgınının görüldüğü andan itibaren büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan başta sağlık çalışanlarına, güvenlik personellerine ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirler ile yurt dışından gelenlerin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kurallarına ve alınan tedbirlere riayet etmemesi nedeniyle son dönemde pozitif vakalara bir artış olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. "

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"Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hep söylüyoruz"

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Yavuz, "Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hep söylüyoruz. Her ne kadar kontrollü sosyal hayata dönüş olsa da temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, mutlak surette maske takma ve kişisel hijyen kurallarına titizlikle uymalıyız. Aksi takdirde pozitif vakalarda artış olabilir. Salgının tamamen sona erdiği düşüncesiyle rahatça hareket etmek, son derece yanlış ve tehlikeli bir düşüncedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, yurt içinden ve yurt kente gelen şahısların takibinin iyi yapılması gerektiğine de işaret ederek, "Son günlerde ilimize başka illerden ve yurt dışında gelen vatandaşlarımız oluyor. Muhtarlarımız, mahallelerine dışarıdan gelen şahısları takip edip, mutlak suretle güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekir. Bu kişilerin çok iyi izole olmaları sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinin Ordu’da bugüne kadar çok iyi götürüldüğünü de vurgulayan Yavuz, "Bugüne kadar ki emeklerin zayi olmaması, heba olmaması için toplumsal bir duyarlılığa ihtiyacımız var. Ordulu hemşehrilerimizin bu duyarlılığı göstereceklerine eminim." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan kamu görevlilerinin, bugüne kadar 65 bine yakın vatandaşın kapısını çalarak, hizmette bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Toplantıya, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Niyazi Erten, bazı İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il ve ilçe sağlık müdürlüğü yöneticileri ile hastane başhekimler katıldı.

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