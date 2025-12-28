Yeni Şafak
Ordu’da kasap dükkanına silahlı saldırı

20:3328/12/2025, Pazar
DHA
Anıl Can U.’ya ait kasap dükkanına saldırı
Anıl Can U.’ya ait kasap dükkanına saldırı

Ordu'da iddiaya göre, kamyonetle caddeye gelen bir şüpheli uzun namlulu silahıyla kasap dükkanına 5 el ateş etti. Olay sırasında kasabın kapalı olması nedeniyle kimse yaralanmazken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kasap dükkanına, kamyonetle gelen şüpheli tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Kurşunların dükkana isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetle gelen bir şüpheli araçtan inip, yanında getirdiği uzun namlulu silahla Anıl Can U.’ya ait kasap dükkanına 5 el ateş etti. Kurşunlar iş yerine isabet ederken, şüpheli kamyonete binerek, kaçtı. Olay sırasında kasap dükkanının kapalı olduğu ve iş yerinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından 5 adet boş kovan ele geçirildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



#Kasap
#Saldırı
#Dükkan
