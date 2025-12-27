Yeni Şafak
Diyarbakır'da kanlı pusu: Hat kavgası cinayetle bitti

22:4327/12/2025, Cumartesi
IHA
Kırsal mahallede kurulan pusuda 35 yaşındaki Ferhat Gezer hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı nedeniyle yaşanan tartışma, uzlaşmaya rağmen yeniden alevlenerek kanlı pusuya dönüştü. Kırsal Günalan Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki Ferhat Gezer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı tartışması nedeniyle başlayan husumet kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Taraflardan arasında tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Diyarbakır
#Kocaköy
#Husumet
