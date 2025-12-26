Suriye'nin Humus bölgesinde camiye saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye televizyonunun aktardığına göre Humus kentindeki bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 21 kişi ise yaralandı.
Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.