Suriye'nin Humus bölgesinde camiye saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

13:2926/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Suriye televizyonunun aktardığına göre Humus kentindeki bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 21 kişi ise yaralandı.

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.


Suriye resmi ajansı SANA, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldiğini duyurdu.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.


Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.





#suriye
#humus
#patlama
