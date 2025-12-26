Yeni Şafak
Suriye SDG’yle teması durdurdu

Suriye SDG’yle teması durdurdu

04:0026/12/2025, Cuma
Suriye Enformasyon Bakanlığı, SDG’nin müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri nedeniyle görüşmeleri askıya aldıklarını açıkladı. Bakanlık, "Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz" dedi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/SDG'nin hükümet açısından müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki temasların şu aşamada askıya alındığı bildirildi. Terör örgütünün 10 Mart mutabakatı gereğince yıl sonuna kadar yapısını dağıtması ve Suriye ordusuna tam entegrasyonu sağlaması gerekiyordu.


