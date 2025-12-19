Suriye zincirlerini kırıyor

ABD yönetiminin, Mart 2011’de başlayan halk ayaklanması sürecinde devrik Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına kadar varan katliamları nedeniyle Suriye’ye uyguladığı Sezar yaptırımları kaldırılıyor. Önceki hafta ABD Kongresi’ne sunulan ve yaptırımların kaldırılmasını da içeren 2026 yılı bütçe tasarısı, kongrenin ardından Senato Meclisi’nde de onaylandı. Yaptırımların tamamen kaldırılması için kalan son adım ABD Başkanı Donald Trump’ın, bütçe tasarısını kanunlaştıracak imzayı atması oldu. Tasarı, zaten Trump tarafından teklif edildiği için Trump’ın imza atmak için Anayasa’da belirlenen 90 günlük sürenin dolmasını beklemeyeceği ifade ediliyor.

YENİDEN İMARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Esed rejiminin uluslararası insan hakları kurumları tarafından “İnsan Mezbahanesi” olarak adlandırılan hapishanelerinde görevli olan Ferid el-Medhan, 2015 yılında “Sezar” kod adıyla hapishanelerde işkenceleri gösteren binlerce fotoğraf ve belgeyi Anadolu Ajansı’na sızdırmıştı. Belgelerin sızdırılması uluslararası toplumda büyük infiale sebep olurken, ABD yönetimi Suriye’ye yönelik “Sezar Yaptırımları” adı altında bütün ekonomik ve siyasi alanları kapsayan yaptırımlar ilan etmişti. Daha sonra birçok ülke bu yaptırımlara katılmıştı. Sezar yaptırımları, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 sonrası yeniden toparlanma dönemine giren Suriye’nin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Uluslararası yatırımların yanı sıra bankacılık, ulaşım ve lojistik gibi çok sayıda hayati sektörü etkileyen yaptırımlar, devrik rejimin 14 yıl boyunca yerle bir ettiği Suriye şehirlerinin yeniden imarı için atılacak adımlara da set çekiyordu.

ŞAM: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

ABD Kongresi’nin geçtiğimiz pazar günü yaptırımların kaldırılmasını onaylamasının ardından Suriye’nin birçok kentinde sevinç gösterileri yapıldı. Halkın yanı sıra yeni yönetim de yaptırımların kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Es’ad Hasan Şeybani, ABD Senatosu'nun yaptırımların iptalini onaylamasının ardından dün yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin attığı bu adımı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Şeybani, şirketinin sosyal medya platformu X aracılığıyla yayınladığı paylaşımında, Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya yönelik oylama ve Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla ABD Senatosu'na şükranlarını sunduklarını belirtti. Şeybani, "Bu adımı, ülkemiz ile dünya arasında işbirliği ve ortaklık için yeni ufuklar açan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.







