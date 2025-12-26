Yeni Şafak
Şam yönetimi PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadığını duyurdu

13:3226/12/2025, Cuma
AA
Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürütülen görüşmelerin bugüne kadar somut bir sonuç üretmediğini belirterek yapılan açıklamaların uygulamaya yansımadığını bildirdi. Yetkili kaynak, PKK/YPG'nin "Petrol tüm Suriyelilere aittir" yönündeki açıklamalarının, petrolün devlet kurumları aracılığıyla yönetilmemesi ve gelirlerinin genel bütçeye aktarılmaması nedeniyle inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, bölgedeki kurumların devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin açıklamaların bugüne kadar teorik düzeyde kaldığını, herhangi bir somut adım ya da net zaman çizelgesinin ortaya konulmadığını belirtti.

Kaynak, Suriye’nin kuzeydoğusunda devlet çerçevesinin dışında kalan ve ayrı şekilde yönetilen idari, güvenlik ve askerî kurumların varlığının, birlik söylemiyle bağdaşmadığını ifade ederek bu durumun, ayrışmayı çözmek yerine daha da derinleştirdiğini kaydetti.

PKK/YPG'nin, Şam yönetimiyle diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalarına rağmen bu görüşmelerin sahada somut sonuçlar üretmediğine dikkati çeken kaynak, söz konusu söylemlerin daha çok medya amaçlı kullanıldığını ve siyasi baskıları azaltmaya yönelik olduğunu savundu.

Petrol konusuna dair yetkili kaynak, PKK/YPG'nin "Petrol tüm Suriyelilere aittir" yönündeki açıklamalarının, petrolün devlet kurumları aracılığıyla yönetilmemesi ve gelirlerinin genel bütçeye aktarılmaması nedeniyle inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak, gündeme getirilen ademi merkeziyet modelinin idari çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcı hale getirdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı kaynağı, sınır kapıları ve sınırlar üzerindeki tek taraflı kontrolün bir pazarlık unsuru olarak kullanılmasının da ulusal egemenlik ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.



