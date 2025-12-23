Rusya Ukrayna'nın Çernihiv kentine saldırı gerçekleştirdi
Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernihiv şehrine saldırı düzenledi.
Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernihiv şehrine saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu Novgorod-Siverskyi ve Pryluky ilçelerinde özel konutlar, kritik altyapı tesisleri ve sivil yapılar hasar gördü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
#Rusya
#Ukrayna
#Çernihiv