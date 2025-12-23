Rusya Ukrayna'nın Çernihiv kentine saldırı gerçekleştirdi

Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın Çernihiv şehrine saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu Novgorod-Siverskyi ve Pryluky ilçelerinde özel konutlar, kritik altyapı tesisleri ve sivil yapılar hasar gördü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.