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ORDU

Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi

Ordu'da, su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla 10 ilçede toplam 61 gölet inşa edildi.

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Haber Merkezi AA
Orduda kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi
Ordu'da kent genelinde göletler oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla su kaynaklarının doğru sürdürülebilirliğini sağlamak için kent genelinde göletlerin oluşturulduğu belirtildi.

AA

Su kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak için gerek içme suyu, hayvancılık ve tarımda gerekse turizmde kullanılmak üzere 10 ilçede gölet projesinin hayata geçirildiği aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

AA
  • "Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar ile kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde doğal göl görüntüsü ile inşa edildi. Bu kapsamda Akkuş'ta 1, Altınordu'da 8, Aybastı'da 6, Çatalpınar'da 3, Gölköy'de 5, İkizce'de 1, Kabataş'ta 5, Korgan'da 11, Mesudiye'de 19, Perşembe'de 2 olmak üzere 10 ilçede toplamda 61 gölet inşa edildi. 2019'dan bu yana inşa edilen göletlerin su tutumu da sağlandı."

AA

Açıklamada, yapılan göletler ile alternatif içme suyu kaynaklarının artırıldığı ifade edilerek, kuraklık tehlikesine karşı Ordu'nun su sıkıntısının en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

AA

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