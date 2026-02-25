Örgüt üyeliği tanımı sil baştan

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenlemelerin çerçevesi, müstakil ve geçici kanun olarak bilinen ve “Kod Yasa” olarak tanımlanan düzenlemede çizilecek. Bu düzenlemede ilk somut adımsa Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinde yapılacak değişikle atılacak. Böylece örgüt üyeliği kavramları yeniden tanımlanacak. Düzenleme, terörle mücadelede uygulanan ceza hukuku ve örgüt üyeliği tanımına yeni bir çerçeve oluşturacak. Özellikle örgüt üyeliği ve iltisak kavramları yeniden tanımlanacak ve sahadaki uygulama farklılıkları giderilecek.

ETKİN PİŞMANLIK YENİDEN DÜZENLENECEK

İlk etapta, suça karışmamış örgüt üyelerine yönelik etkin pişmanlık hükümlerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Mevcut uygulamada örgütten ayrılma, bilgi verme ve çözülmeyi teşvik eden hükümler yer alırken, yeni düzenlemede fesih sürecine özel bir çerçeve oluşturulacak.

BİREYSEL İRADE ŞARTI

Örgütün kendini feshettiğini açıklamasının ardından, örgütle bağlantısı bulunan ancak herhangi bir suça karışmamış kişilerin bireysel irade beyanında bulunması istenecek. Bu kapsamda ilgili kişilerin “örgüt fesholduğu için artık üye olmadığını” açık ve yazılı şekilde beyan etmesi, örgütsel bağlarını kopardığını ortaya koyması gerekecek.

Kaynaklar, düzenlemenin doğrudan bir genel af niteliği taşımayacağını, her dosyanın kendi somut koşulları içinde değerlendirileceğini vurguluyor.

ŞİDDETE KARIŞANLAR KAPSAM DIŞINDA

Düzenleme, doğrudan silahlı eyleme katılmış, şiddet suçu işlemiş ya da ağır cezalık fiillerde bulunmuş kişileri kapsamayacak. Amaç, "örgüt hiyerarşisi içinde yer almış ancak fiilen suça karışmamış" kesimi sistem dışına çıkarmak.



