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İSTANBUL

Örgütün yatak odası

Yargıya sızmaya çalışan kripto FETÖ’cüler tek tek deşifre ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca örgütün hakim-savcı sınav çalışma evlerine düzenlenen operasyonlar ve elde edilen bulgular dikkat çekti. Soruşturma dosyasında birbirinden önemli tespitler yer aldı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Soruşturma dosyasında birbirinden önemli tespitler yer aldı.
Soruşturma dosyasında birbirinden önemli tespitler yer aldı.

Hakim ve savcı olmak isteyen örgüt üyeleri ilk etapta Ankara’da, son dönemde ise İstanbul, Konya, Eskişehir gibi illerde açılan örgüt evlerinde kalıyor. Örgüt Ankara’daki evlere özel ehemmiyet gösterirken, örgüte bağlı 4’lük ve 5’lik adaylar Ankara’ya, 3’lük adaylar ise diğer illere gönderiliyor.

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Alınan son ifadelere göre, sorumlu mahrem imamların evlerde kalacak kişilere “Ankara çalışma evleri cemaatin yatak odasıdır, buradan kimseye bahsetmemek gerekir” dediği ortaya çıktı. Örgüt bu evlerde kalacak kişilere “Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın”, “Bu evin varlığından kimseye bahsetmeyin”, “Apartmandakilerle muhatap olmayın, olursanız kendinizi avukat adayı ya da hukuk öğrencisi olarak tanıtın” talimatı verdi. Evlerde cep telefonu kullanımı yasaklanırken, çalışma evlerinde kalan örgüt üyelerinin birilerini arayacakları zaman ankesörlü telefon kullandıkları tespit edildi. Örgüt bu sayede evlerin deşifre olmasının önüne geçilmesini planladı.

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