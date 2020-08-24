Örgütün yatak odası

Hakim ve savcı olmak isteyen örgüt üyeleri ilk etapta Ankara’da, son dönemde ise İstanbul, Konya, Eskişehir gibi illerde açılan örgüt evlerinde kalıyor. Örgüt Ankara’daki evlere özel ehemmiyet gösterirken, örgüte bağlı 4’lük ve 5’lik adaylar Ankara’ya, 3’lük adaylar ise diğer illere gönderiliyor.

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KRİPTOLARA TALİMAT

Alınan son ifadelere göre, sorumlu mahrem imamların evlerde kalacak kişilere “Ankara çalışma evleri cemaatin yatak odasıdır, buradan kimseye bahsetmemek gerekir” dediği ortaya çıktı. Örgüt bu evlerde kalacak kişilere “Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın”, “Bu evin varlığından kimseye bahsetmeyin”, “Apartmandakilerle muhatap olmayın, olursanız kendinizi avukat adayı ya da hukuk öğrencisi olarak tanıtın” talimatı verdi. Evlerde cep telefonu kullanımı yasaklanırken, çalışma evlerinde kalan örgüt üyelerinin birilerini arayacakları zaman ankesörlü telefon kullandıkları tespit edildi. Örgüt bu sayede evlerin deşifre olmasının önüne geçilmesini planladı.