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Ormanı kenevir çiftliği yapmışlar

Çatalca Jandarma ekipleri, ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheliyi tespit etti. Çilingoz Tabiat Parkı'nda operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. Aramalar sonucunda kenevir, para, altın, uyuşturucu ve silah bulundu.

Şahin Şen
21:25 - 17/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
S.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
S.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Karacaköy jandarma karakolu ekiplerince Yalıköy Mahallesindeki ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapıp satan bir şüpheli olduğunu tespit etti.



Keneviri ürettikten sonra öğütücülerle öğütüp satan şebekenin peşine düşen jandarma ekipleri bölgede yaptığı araştırma ve soruşturma sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma, şüpheli S.Ö.’nün Çilingoz tabiat parkında ikamet ettiğini belirledi ve bu sabah operasyon yaptı. S.Ö.’nim ikamet ettiği Çilingoz tabiat parkı işletmesine ve şüphelinin kenevir ekimi yaptığı kızılcıktepe mevkiindeki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. S.Ö. adreslerde bulunamazken adreslerde bulunan biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramada 2 bin 120 kök Kenevir, 946 bin lira. 357 dolar, 115 euro, 145 sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın, 120 gram uyuşturucu madde, bir tabanca, 2 tüfek, 44 mermi bulundu.

Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’, ‘Ormanı İşgal ve Faydalanma ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanundan’ işlem yapıldı. S.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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