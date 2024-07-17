Ormanı kenevir çiftliği yapmışlar

Keneviri ürettikten sonra öğütücülerle öğütüp satan şebekenin peşine düşen jandarma ekipleri bölgede yaptığı araştırma ve soruşturma sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma, şüpheli S.Ö.’nün Çilingoz tabiat parkında ikamet ettiğini belirledi ve bu sabah operasyon yaptı. S.Ö.’nim ikamet ettiği Çilingoz tabiat parkı işletmesine ve şüphelinin kenevir ekimi yaptığı kızılcıktepe mevkiindeki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. S.Ö. adreslerde bulunamazken adreslerde bulunan biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramada 2 bin 120 kök Kenevir, 946 bin lira. 357 dolar, 115 euro, 145 sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın, 120 gram uyuşturucu madde, bir tabanca, 2 tüfek, 44 mermi bulundu.