Ormanlara tohum havuzu

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların yangınların ardından yeniden rehabilite edilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında orman işletmelerinde ağaç ve tohum havuzları kuruluyor.

KIZILÇAM KOZALAKLARI SERİLDİ

Bu yıl yangınların en fazla yaşandığı bölge olan Ege için kızılçam kozalak havuzları oluşturuldu. Bu sayede bir süre sonra kozalaklardan çıkan tohumlar birikecek ve yanan alanlara serpiştirilip ormanın doğal yenilenmesi hızlandırılmış olacak. Yapılan işlemlerle birlikte bölgenin doğal dengesi ve ağaç habitatı orjinaliyle korunarak daha sağlıklı ormanlar gelecek nesillere aktarılabilecek.

YANGINA KARŞI KORİDOR ÖNLEMİ

Ormanların yeniden yeşillendirilmesi çalışmaları yapılırken özellikle yeni bir yangın durumuna karşı önlemler de önceden alınıyor. Bu kapsamda ormanlarda bitişik ağaçların fazla olduğu bölgelerde koridor oluşturuluyor ve böylece olası bir yangının sadece belirli bir alanı tahrip etmesi sağlanıyor. Koridor kenarlarına da yangına dayanıklı maki bitki örtüsüne uygun ağaçlar dikiliyor.

BÖLGEYE GÖRE SEÇİM

Orman varlıklarının yeniden rehabilitasyonu için yapılan çalışmalar kapsamında bazı ağaçların aynı olmasına rağmen farklı özelliklerinin olduğu belirtiliyor. Bu anlamda yeşillendirme çalışmaları için bölgenin özelliklerine göre tohumlar yeşertiliyor.







