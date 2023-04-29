Ortaklar bir kez daha kavgaya tutuştu: HDP'li Sezai Temelli TİP'li Ahmet Şık'a 'Güvercin beyinli' dedi

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendilerini hedef alan açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin kendisini hedef alan 'siyasallaşma' ifadelerine tepki gösteren Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor." diye konuştu. Bayraktar, "En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek? Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" diyerek tepkisini sürdürdü.