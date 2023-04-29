Ortaklar bir kez daha kavgaya tutuştu: HDP'li Sezai Temelli TİP'li Ahmet Şık'a 'Güvercin beyinli' dedi

HDP'li Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunan TİP'li Ahmet Şık'a "Güvercin beyinli" dedi.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala muhalefet bir kez daha kendi içinde kavgaya tutuştu. HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi.
TİP'li Ahmet Şık: Ben tamamından rahatsızım
TİP'li Ahmet Şık: Ben tamamından rahatsızım
TİP'li Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunarak
"Selahattin bizim canımızı okumuş, güya aynı ittifaktayız. Ben tamamından rahatsızım."
ifadelerini kullanmıştı.
Şık,
"Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam."
dedi.
HDP'li Sezai Temelli'den cevap: Güvercin beyinli
HDP'li Sezai Temelli'den cevap: Güvercin beyinli
Ahmet Şık'ın bu açıklamalarına HDP'li Sezai Temelli’den cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Temelli,
"Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası."
sözleriyle Şık'a tepki gösterdi.
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42 dakika önce