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Ortaklar bir kez daha kavgaya tutuştu: HDP'li Sezai Temelli TİP'li Ahmet Şık'a 'Güvercin beyinli' dedi

Seçimlere sayılı günler kala HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi. HDP'li Sezai Temelli, TİP'li Ahmet Şık'ın "Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam." açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Temelli, "Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası." dedi.

12:42 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
HDP'li Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunan TİP'li Ahmet Şık'a "Güvercin beyinli" dedi.

HDP'li Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunan TİP'li Ahmet Şık'a "Güvercin beyinli" dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala muhalefet bir kez daha kendi içinde kavgaya tutuştu. HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi.

TİP'li Ahmet Şık: Ben tamamından rahatsızım

TİP'li Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunarak
"Selahattin bizim canımızı okumuş, güya aynı ittifaktayız. Ben tamamından rahatsızım."
ifadelerini kullanmıştı.
Şık,
"Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam."
dedi.

HDP'li Sezai Temelli'den cevap: Güvercin beyinli

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarına HDP'li Sezai Temelli’den cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Temelli,
"Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası."
sözleriyle Şık'a tepki gösterdi.

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nu terletecek sorular: Milli teknolojiye iftira atan CHP'liler yükseliyor biz bunu söyleyince siyaset mi oluyor?
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nu terletecek sorular: Milli teknolojiye iftira atan CHP'liler yükseliyor biz bunu söyleyince siyaset mi oluyor?

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendilerini hedef alan açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin kendisini hedef alan 'siyasallaşma' ifadelerine tepki gösteren Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor." diye konuştu. Bayraktar, "En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek? Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" diyerek tepkisini sürdürdü.


#Sezai Temelli
#HDP
#Ahmet Şık
#TİP
42 dakika önce
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