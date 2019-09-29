Gündem Ortaköyde kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü
İSTANBUL

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü

Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yolda çökme meydana geldi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.

Haber Merkezi IHA
‘Kumpirciler Çarşısı’ olarak bilinen sokağın altından geçen kanalda çökme meydana geldi.
‘Kumpirciler Çarşısı’ olarak bilinen sokağın altından geçen kanalda çökme meydana geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Köprübaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve ‘Kumpirciler Çarşısı’ olarak bilinen sokağın altından geçen kanalda çökmeler oluşmaya başladı.

DHA
Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yolda çökme meydana geldi.

Çökmeler sebebiyle yol üzerinde bulunan kaldırım taşları 3.5 metre derinliğindeki kanala düştü. Yaklaşık 2 metre büyüyen çukurun herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için sokağın her iki tarafı esnaf tarafından kapatılırken, olayın sabah saatlerinde olması olası bir facianın önüne geçti.

DHA
Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi ekipleri sokak üzerine gelerek çalışma başlattı. Çökmenin meydana geldiği alanda iş makineleriyle çamur ve taş parçalarını temizleme çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda depremde hasar gören 7 konut ve 4 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi
GÜNDEM
Beyoğlu'nda depremde hasar gören 7 konut ve 4 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi
F-16lar sınırda İHA vurdu

F-16'lar sınırda İHA vurdu

​MSB: Hava sahamızı 6 kez ihlal eden, milliyeti tespit edilemeyen İHA düşürüldü.
Trabzonspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
3 GSM operatörü ortak hat kuracak

3 GSM operatörü ortak hat kuracak

​​Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
29 okula deprem tatili

29 okula deprem tatili

​Öğrenciler hangi okulda eğitime devam edeceğini yarın öğrenecek.
'Devlet geleneğine uymuyor'

'Devlet geleneğine uymuyor'

​İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Kınalıada denize indi

Kınalıada denize indi

Erdoğan milli savaş gemisinin teslim töreninde konuştu.
Yok oldu

Yok oldu

​Sivas'ta bulunan Kellah Gölü tamamen kurudu.
Erdoğan'dan<br>sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan
sürpriz ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yaptı.
Nikah sonrası<br>sır ölüm

Nikah sonrası
sır ölüm

​20 yaşındaki genç otomobilinin altında ölü bulundu.
Dünyada <br>4.sırada yer alacak

Dünyada
4.sırada yer alacak

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı.
Baldızının<br>boğazını kesti

Baldızının
boğazını kesti

​Güvenlik görevlisi enişte baldızını öldürdü.
Bin 600<br>öğrenciye gözaltı

Bin 600
öğrenciye gözaltı

​Hong Kong'daki protestolar sürüyor.
Yakın koruması öldürüldü

Yakın koruması öldürüldü

Çıkan çatışmada beş güvenlik görevlisi de yaralandı.
Teröristlerin ifadeleri<br>ortaya çıkardı

Teröristlerin ifadeleri
ortaya çıkardı

HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış.
En fazla taraftar <br>hangi takımda?

En fazla taraftar
hangi takımda?

Merak edilen anket sonucu açıklandı.
Son verin

Son verin

Ermenistan'a "Dağlık Karabağ" çağrısı.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
İstanbul'daki artçı depremlerin şiddetine bahis oynuyorlar: 5.5 üstünde olursa 500 TL alacağım
Gündem

İstanbul'daki artçı depremlerin şiddetine bahis oynuyorlar: 5.5 üstünde olursa 500 TL alacağım

26 Eylül'de İstanbul’da meydana gelen depremin ardından, artçı şokların şiddeti üzerine bahis oynandığı ortaya çıktı. Afetten para kazanmak isteyen yasa dışı bahisçiler WhatsApp gruplarında bir araya gelerek peş peşe gerçekleşen artçıların şiddetini tahmin etmeye çalışıyor. Depremin şiddetine göre 200 TL ile 5 bin Dolar arası paralar yatıran kumarbazlar, grubunun linki bir trol tarafından bahis oynan başka bir grupta paylaşılınca deşifre oldu. Bahis yazışmalarına tanıklık eden Dijital İletişim Danışmanı Dr. Murat Dağıtmaç ekran görüntülerini yenisafak.com ile paylaştı.

Emine Erdoğan'ın çevre ve kadın ağırlıklı BM trafiği
Gündem

Emine Erdoğan'ın çevre ve kadın ağırlıklı BM trafiği

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta buluşan dünya liderleri gibi eşleri de çeşitli etkinliklere katılarak fikir alışverişinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, temasları kapsamında çevre ve kadın sorunlarının ele alındığı çok sayıda etkinliğe katıldı. Türkiye'nin Sıfır Atık tecrübesini katılımcılarla paylaşan Emine Erdoğan, erken yaşta evlilikle ilgili dikkati çeken bir konuşma yaptı. Bu konuda önemli adımlar atan Erdoğan, 'Sıfır Atık Öncüsü' etiketiyle Twitter gündemine girdi.
Tarlada ameliyat
Gündem

Tarlada ameliyat

Tarım işçisi Erdoğan Köklü iki bacağını biçerdövere kaptırınca arkadaşları hemen 112 Acil’i aradı. Sağlık ekibi biçerdöveri keserek Köklü’yü çıkaramayınca Torbalı’dan 3 doktor ile bir hemşire tarlaya geldi. Cerrahi ameliyat ile biçerdöverden çıkarılan Köklü, ambulans helikopterle Ege Üniversitesi’ne taşındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.