Gündem Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alıp kaçtı
İSTANBUL

Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alıp kaçtı

Güngören'de, 4 otomobile çarpıp caddeyi savaş alanına çeviren sürücü, çalışanlar saldırınca yanındaki kız arkadaşıyla olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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Haber Merkezi DHA
Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alıp kaçtı
kaza anı kamerada

Güngören'de, 4 otomobile çarpıp caddeyi savaş alanına çeviren sürücü, kız arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.
Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EA 7777 plakalı otomobilin sürücüsü, caddeden sokağa girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yolun sol tarafında park halindeki otomobile, ardından sağ tarafta park halindeki otomobillere çarpıp durdu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası kaza yapan sürücü, yanındaki kız arkadaşını da alarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.

kaza anı kamerada
kaza anı kamerada

"OLAY YERİNİ TERK EDİP KAÇTI"

Bir görgü tanığı, "Önce beyaz arabaya çarptı, sonra siyah arabaya çarptı. Araçlar park halindeydi, 3 taneye çarptı, sonra olay yeri terk etti. Çalışanlar saldırınca, insanlar çok olunca yanında da kız arkadaşı vardı olay yerini terk edip gitti. Alkollü değildi. Çünkü arabada koku falan yoktu. Alkol mü vardı, başka bir şey mi, yoksa kızla kavga mı ediyordu bilmiyoruz ama vura vura geldi, dağıtıp, kaçıp gitti" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sokağa girdiği, park halindeki otomobillere çarpıp durduğu görülüyor.
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