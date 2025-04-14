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OSB'de ölümle sonuçlanan iş kazası

OSB'de ölümle sonuçlanan iş kazası

23:5114/04/2025, Pazartesi
IHA
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Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da Vakıflar OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Vakıflar OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter Kuyumcu (48) yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tekirdağ
#İş Kazası
#Organize Sanayi Bölgesi
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