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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu başladı

19:0929/03/2025, Cumartesi
AA
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Tatilciler nedeniyle Tekirdağ'da yoğunluk oluşmaya başladı.
Tatilciler nedeniyle Tekirdağ'da yoğunluk oluşmaya başladı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da yoğunluk başladı. Tatilciler Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.



#Bayram Tatili
#Tekirdağ-İstanbul kara yolu
#yoğunluk

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