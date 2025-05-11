15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.
Osmaniye'de 15 yaşındaki Mustafa Miraç Yabaş, serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi. Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin dalgıç ekibinin başlattığı arama kurtarma çalışmasında Yabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Osmaniye'de serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
Osmaniye merkeze bağlı Karacalar Mahallesinde bulunan mesire alanına arkadaşlarıyla giden Mustafa Miraç Yabaş (15), iddiaya göre serinlemek için
Karaçay Deresi
'ne girdi.
Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin dalgıç ekibince derede yapılan incelemede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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