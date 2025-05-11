Osmaniye merkeze bağlı Karacalar Mahallesinde bulunan mesire alanına arkadaşlarıyla giden Mustafa Miraç Yabaş (15), iddiaya göre serinlemek için

Osmaniye merkeze bağlı Karacalar Mahallesinde bulunan mesire alanına arkadaşlarıyla giden Mustafa Miraç Yabaş (15), iddiaya göre serinlemek için

Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin dalgıç ekibince derede yapılan incelemede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.