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Osmaniye Millet Bahçesi açılışına gün sayıyor

Osmaniye'de yapımı süren ‘Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Osmaniye Masal Park'ın yanında bulunan Millet Bahçesi'nin yüzde 98'i tamamlandı.

14:35 - 7/08/2024 Çarşamba
IHA
Osmaniye Millet Bahçesi açılışına gün sayıyor!
Osmaniye Millet Bahçesi açılışına gün sayıyor!

Osmaniye'de 68 dönüm üzerine yapımı devam eden; içerisinde satış ofisleri, millet kıraathane, biyolojik gölet, çocuk oyun alanı, tuvalet, koşu ve bisiklet yolu, tematik bahçeler, oturma alanları, ahşap teras ve tematik alanlar bulunan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan Millet Bahçesi'nin yüzde 98'i tamamlandı.


Millet Bahçesi'nin Osmaniye'nin yeni yaşam merkezi olacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Şu anda Osmaniye Millet Bahçemizin içindeyiz. Millet Bahçemiz tamamlanmak üzere, yaklaşık yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Şu anda yanımızda kıraathane, önünde biyolojik gölet, ileride kuru havuz, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları ve doğasıyla gerçekten muhteşem bir Millet Bahçesine kavuşuyoruz.


Millet Bahçemizin içinde çok çeşitli 6 bin ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların varlığı Millet Bahçemize ayrı bir güzellik katmaktadır. Millet Bahçemizin içinde bin kişilik camimizin inşaatı devam ediyor. Osmaniye'mizin çok ihtiyaç duyduğu, Osmaniyeli hemşehrilerimizin özellikle çocuklarımızın çok güzel eğlenecekleri bir Millet Bahçesi çok şükür, çok kısa sürede milletimizin hizmetine sunulmuş olacak.


Böyle bir hizmeti kazandıran Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, emeği geçen herkese, yüklenici firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.


Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde inşallah hizmete sunmayı hedefliyoruz. Konumu itibarıyla da çok güzel bir yerde Masal Park'ın yanında, Valiliğimize yakın bir mesafede. Bu güzel Millet Bahçemizin Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



#Millet Bahçesi
#Osmaniye
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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