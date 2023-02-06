Osmaniye Valisi Yılmaz: 65 bina yıkıldı

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Cumhurbaşkanımız depremin olduğu ilk andan itibaren olayı takip edip yönetmektedir. Cumhurbaşkanımız Ankara’ya intikal etmek üzere. Ekipler seferber olmuş durumda. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..