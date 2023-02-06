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Osmaniye Valisi Yılmaz: 65 bina yıkıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi.

09:04 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Osmaniye'de depremde çok sayıda bina yıkıldı.

Osmaniye'de depremde çok sayıda bina yıkıldı.

Sabaha karşı yaşanan depremle alakalı Osmaniye Valisi Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, “Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi’nde 7, Bahçe’de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.


Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Cumhurbaşkanımız depremin olduğu ilk andan itibaren olayı takip edip yönetmektedir. Cumhurbaşkanımız Ankara’ya intikal etmek üzere. Ekipler seferber olmuş durumda. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..

Bu arada, Esenevler Mahallesi’nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD’ın yanı sıra askerler de katıldı.




#Osmaniye
#Erdinç Yılmaz
#AFAD
#Deprem
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