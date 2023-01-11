Gündem Osmaniyede 28 bin fidanla Türkiye yüzyılı logosu oluşturuldu
OSMANİYE

Osmaniye'de 28 bin fidanla Türkiye yüzyılı logosu oluşturuldu

Osmaniye’de 28 bin fidan dikilerek Türkiye Yüzyılı logosu oluşturuldu. 20 bin kufeye, 6 bin taflan, 2 bin ateş dikeni olmak üzere 28 bin adet fidanla 65X30 m ebatlarındaki "Türkiye Yüzyılı" logosunun 25 kişilik bir ekibin çalışmasıyla 15 günde tamamlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniyede 28 bin fidanla Türkiye yüzyılı logosu oluşturuldu
"Türkiye Yüzyılı" logosu 25 kişilik bir ekibin çalışmasıyla 15 günde tamamlandı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bahçe İlçesi Çamlıca Mahallesi’nde 28 bin fidan dikilerek Türkiye Yüzyılı logosu oluşturuldu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanan çalışmada incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Vali Yılmaz’ın incelemelerinde Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu da yer aldı.

İHA

20 bin kufeye, 6 bin taflan, 2 bin ateş dikeni olmak üzere 28 bin adet fidanla 65X30 m ebatlarındaki "Türkiye Yüzyılı" logosunun 25 kişilik bir ekibin çalışmasıyla 15 günde tamamlandığı belirtildi.

İHA

Bahçe İlçemizde, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünce yapımına başlanan ’Türkiye Yüzyılı’ logosunun tamamlandığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Bu yüzyılın Türkün asrı, Türkiye’nin yüzyılı olması için çalışıyoruz, hep çalışacağız. Bu güzel çalışma hem buranın doğasının hem de görüntüsünün güzelleşmesini sağlayacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA

Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından bölgeye fidan dikip can suyu verdi, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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