Osmaniye'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremlerin etkisiyle çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Tek parça halinde yan yatan Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Kaya Apartmanı'nın yıkımına ise devam ediliyor.