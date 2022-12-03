Osmaniye'de ATM'den geçen sahte para basan 3 kişi gözaltına alındı

Hayat

Kitap kokusu şehre yayılıyor: Yayınevleri 2023’e hazır

39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kitap fuarından yola çıkarak yayınevlerinin tezgahlarında neler var konuştuk. Aynı zamanda fuara katılmasalar da pek çok yayınevi okurların karşısına yeni kitaplarla çıkmaya hazırlanıyor.