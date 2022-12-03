Gündem Osmaniyede ATMden geçen sahte para basan 3 kişi gözaltına alındı
OSMANİYE

Osmaniye'de ATM'den geçen sahte para basan 3 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de kiraladıkları villada kurdukları sistemle, ATM'den geçen sahte para üreten 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Osmaniyede ATMden geçen sahte para basan 3 kişi gözaltına alındı
Foto: DHA.

Osmaniye'de bir villayı darphaneye çevirip, ATM'den geçen sahte para üreten 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya'da ATM’lere sahte para yatırdıkları belirlenen O.A., S.F. ve O.A.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı.

  • Şüphelilerin kiraladığı villaya baskın yapan ekipler, çok sayıda para sayma makinesi, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirdi.


Titizlikle hazırladıkları sahte paraları ATM’ye yatırdıktan sonra sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptırdıkları ve başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

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