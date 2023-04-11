|
Reklam
Reklam
Gündem

Osmaniye’de deprem konutları yükseliyor

Osmaniye’de depremzedeler için hazırlanan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor. Temelleri atılan konutların en kısa sürede depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

10:32 . 11/04/2023 Salı
IHA
Deprem konutlarında sona gelindi

Deprem konutlarında sona gelindi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye’de binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için planlanan kalıcı konutların yapımına başlandı.
Toprakkale ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarının inşaatını ziyaret eden Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, devam eden çalışmalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz’dan bilgi aldı. 7 bloktan oluşan konut alanında 152 dairenin yer alacağını ve 2 bodrum, zemin artı 4 kattan oluşacağını ifade eden İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, konut alanında 86 adet 3+1 daire ve 66 adet 2+1 dairenin yer aldığını söyledi.
Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kalıcı konutların yapım çalışmaları devam ediyor. Toprakkale ilçemizde 152 konutun temelleri atılıyor, hızlı bir şekilde çalışmalar sürüyor. İnşallah bu çalışmalarımız bütün konutlar bitene kadar devam edecek" dedi.


#deprem konutları
#osmaniye
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.