Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışına soruşturma

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Osmaniye
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.
Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
#fahiş fiyat
#osmaniye
#Soruşturma
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