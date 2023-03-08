Osmaniye'de ev ve kirada fahiş fiyat ile ilgili beş kişi gözaltına alındı

Osmaniye

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerden sonra kentte bazı binaların yıkılarak ağır hasar almasının ardından bazı ev sahipleri ile emlakçılar tarafından kira ve arsa ile ev satış ücretlerinde 5 kat gibi fahiş artış yapıldığı tespit edildi. Hasarlı evlerin hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı konusunda da elde edilen bilgilerin ardından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, fahiş ücretlerle kira ve arsa ile ev verdiği tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.