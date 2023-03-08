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Osmaniye'de ev ve kirada fahiş fiyat ile ilgili beş kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkımın yaşandığı Osmaniye'de ev ve arsa satışı ile kiralardaki fahiş ücret artışlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, beş kişi gözaltına alındı.

11:47 . 8/03/2023 Çarşamba
DHA
Osmaniye

Osmaniye

Osmaniye
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerden sonra kentte bazı binaların yıkılarak ağır hasar almasının ardından bazı ev sahipleri ile emlakçılar tarafından kira ve arsa ile ev satış ücretlerinde 5 kat gibi fahiş artış yapıldığı tespit edildi. Hasarlı evlerin hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı konusunda da elde edilen bilgilerin ardından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, fahiş ücretlerle kira ve arsa ile ev verdiği tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı. 




#Osmaniye
#Deprem
#fahiş kira
1 saat önce
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Osmaniye'de ev ve kirada fahiş fiyat ile ilgili beş kişi gözaltına alındı
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